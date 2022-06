Beach House ha confirmado su regreso a México con tres presentaciones durante el otoño.

Las buenas noticias no paran de llegar y ahora, vienen de parte del dúo de Baltimore. A través de redes sociales, los de Beach House anunciaron que a finales de octubre y principios de noviembre realizarán un pequeño tour por tierras mexas para promocionar su más reciente álbum de estudio, Once twice melody.

La agrupación conformada por Victoria Legrand y Alex Scally aterrizará en nuestro país el próximo 28 de octubre para dar un show en el Auditorio Pabellón M de Monterrey, Nuevo, León; después, el recorrido continuará el 31 del mismo mes en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco; y concluirá el 2 de noviembre en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Para todas las presentaciones de Beach House en México se llevará a cabo una preventa para fans el 27 de junio y al día siguiente arrancará la venta general a través del sitio web de Ticketmaster, o bien, en las taquillas del recinto. De igual forma, toda la información al respecto la puedes consultar en este enlace.

Recuerda que Once twice melody ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

ESCUCHA UN AVANCE DEL SOUNDTRACK QUE BEACH HOUSE HIZO PARA ‘ALONG FOR THE RIDE’