Se ha compartido un avance del soundtrack que Beach House creó para la nueva película de Netflix, Along for the ride.

Hace un par de semanas, la agrupación originaria de Baltimore confirmó que debutaría en el mundo cinematográfico con la banda sonora de Along for the ride, adaptación de una novela escrita por Sarah Dessen, en la que se narra la historia de una chica que tras conocer a un misterioso hombre, aprende a ser espontánea.

El largometraje estuvo bajo la dirección de Sofía Álvarez, quien saltó a la fama gracias a la saga de películas de romance adolescente To all the boys I love before. Mientras que el elenco incluye a Emma Pasarow (Am I OK?), Belmont Cameli (Saved by the bell), Andie MacDowell (Groundhog day), Dermot Mulroney (My best friend’s wedding) y Kate Bosworth (Superman returns); además, la estrella de rock indie, Samia, también tiene una especial participación.

Si bien ya falta poco para que Along for the ride llegue a la plataforma de Netflix, el día de hoy se liberó un breve adelanto de la aportación sonora que tuvo Beach House. Como era de esperarse, la canción, que al parecer se titula “Insomnia”, mantiene esa energía cósmica e hipnótica que tanto ha caracterizado al dúo.

Aún no se sabe si el soundtrack se lanzará oficialmente en plataformas digitales, pero por acá te dejamos el avance y recuerda que la película se estrenará este viernes 6 de mayo.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.