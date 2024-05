Café Marvin en la ruta de la concreción ajena con Maria Chiara Argirò

Nuevo Lp de la italiana Maria Chiara Argirò. Closer nos lleva al ambient, el down tempo, IDM, trip hop… aderezados con vocalismos indie jazz.

Nuestros primeros flujos de vida son sometidos, sin posibilidad mas que de flotar dirigidos por la comodidad de la voluntad del otro.

Maria Chiara Argirò se ha dejado llevar en Closer por otra, la música electrónica y su infinita cadencia ajena a lógicas convencionales.

El resultado de dejarse llevar por otros registros de esta vocalista de jazz en la escena londinense es la plenitud.

“Esto es completamente diferente a todo lo que he hecho antes Realmente me conecto mucho con este disco; nunca me había sentido tan satisfecho con nada“.

Maria Chiara ha convocado desde la simpleza una ruta de atmósferas digitales tan profunda como diversa. Lograr sonar trip hop, IDM, down tempo, jazz, sin perder la línea marcada por su voz más convecional que sus arreglos en los tiempo del glitch.

Enriquecido por elementos como la trompeta de Christos Stylianides y la bateria de Riccardo Chiaberta.

Maria Chiara ha publicado cuatro álbumes siendo el primero The Fall Dance del 2016.

Argirò es una figura central en los mundos del jazz, la música clásica y la electrónica del Reino Unido desde que se mudó a Londres desde Roma hace más de una década. Ha sido una hábil pianista desde la infancia y ha colaborado con todos, desde These New Puritans hasta Jono McCleery y Jamie Leeming, además de producir con Moonfish. Es co-fundadora del label Cavalo Records.

Closer de Maria Chiara Argirò