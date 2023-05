Arlo Parks y Phoebe Bridgers juntas; ¿hace falta algo más?

Por si no fuera suficiente escuchar a Phoebe Bridgers como parte de Boygenius y recientemente haciendo dos canciones en el nuevo disco de The National, ahora podemos regodearnos por su presencia junto a la inglesa Arlo Parks para hacer juntas “Pegasus”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ya falta poco para el 26 de mayo, cuando habrá de aparecer completo el álbum My Soft Machine y del que ya hemos conocido anteriormente los temas “Weightless”, “Impurities” y “Blades”; todos ellos –y ahora “Pegasus”- abonan para que este segundo LP tenga los mejores augurios.

Ahora nos encontramos ante una canción de la que Arlo dijo que va acerca de: “encontrar a alguien que te haga sentir como si estuvieras flotando”. Tanto en la parte musical como en el video, las dos chicas dan testimonio de pasarla muy bien y sin complicaciones –el amor flota en el aire-.

Parks se ha desbordado en elogios para Bridgers a quien conoció para hacer “Fake Plastic Tress” de Radiohead para la BBC; desde entonces la norteamericana es una de sus artistas favoritas a lo que se agrega toda la química que desprenden cuando colaboran juntas.

Todo apunta para que el sucesor de Collapsed in Sunbeams –que ganó el Mercury del 2021- mantenga la calidad en lo más alto y las canciones de My Soft Machine no hagan sino traerle muchos escuchas nuevos a Arlo Parks… el tiempo corre y mientras se llega la fecha habrá que celebrar que Phoebe Bridgers encuentra la manera de ejercer el don de la ubicuidad y montarse en ese amoroso “Pegasus”.

