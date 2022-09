Arctic Monkeys continúan presentando adelantos de su próximo álbum de estudio, ahora con el sencillo “Body paint”.

Estamos a unas cuantas semanas de que Alex Turner y compañía liberen su tan esperado séptimo disco The car.Pero en lo que esto sucede, nos han dado una pequeña probadita con “Body paint”, canción en la que claramente se puede notar que en este material retomarán el sonido que presentaron en Tranquility base hotel & casino, aunque con mayor madurez.

El tema originalmente fue estrenado durante el íntimo show que los Arctic Monkeys dieron hace una semana en el Kings Theatre en Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, fue hasta hoy que se publicó en todas las plataformas de streaming junto con su respectivo video oficial dirigido por Brook Linder (éste lo puedes ver al final de la nota).

“Body paint” es el segundo sencillo que la agrupación comparte de The car, el cual se lanzará el próximo 21 de octubre a través de Domino. “There’d better be a mirrorball” fue el track con el que Arctic Monkeys le dieron la bienvenida a esta nueva era.

Recuerda que la agrupación oriunda de Sheffield visitará nuestro país en noviembre de este año, parte del Festival Corona Capital. Paramore, Yeah Yeah Yeahs, My Chemical Romance, The 1975, Lil Nas X, Miley Cyrus son algunos de los talentos que también formarán parte de la siguiente edición del festival chilango.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

