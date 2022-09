A lo largo de este fin de semana se rumoreó que el frontman de Arctic Monkeys, Alex Turner, se había casado. Si bien fue real que estuvo en una boda, no fue precisamente por lo que muchos imaginaban.

Resulta que el domingo por la mañana Louise Verneuil, actual pareja de Turner, compartió en IG Stories una foto en la que se le ve disfrutando de una boda en compañía de Matt Helders y su novia Amanda Blank. De inicio los fans creyeron que se trataba de la boda de Alex Turner, pero el día de hoy se reveló que él sólo fue un invitado más y el encargado de interpretar el vals de los recién casados.

Tal y como lo lees. El vocalista de los Arctic Monkeys sacó su lado más romántico para interpretar una dulce serenata a los novios: Molly y Zach Dawes, bajista de Mini Mansions y The Last Shadow Puppets. Ya con esto la situación parece de ensueño, pero se pone aún mejor, ya que como banda de acompañamiento Turner tuvo a Michael Shuman de Queens Of The Stone Age, Stella Mozgawa de Warpaint y al ex líder de Wires On Fire, Evan Weiss.

Para esta especial ocasión, Alex Turner y compañía interpretaron “Only you know”, canción que originalmente fue lanzada en 1975 por Dion pero que en 2009 los Arctic Monkeys grabaron para su sesión acústica con la estación de radio estadounidense WRXP. Por acá puedes ver un breve video del mágico momento:

Alex singing at Zach & Molly's wedding 🎤

w/ Evan Weiss, Stella Mozgawa (Warpaint), Michael Shuman pic.twitter.com/P1lUm0WYnI — Arctic Monkeys Japan (@ArcticMonkeysJP) September 26, 2022

Foto de portada vía Facebook Arctic Monkeys.

