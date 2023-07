Greta Van Fleet: ¿Un brillante cohete hacia el pasado o una odisea estancada en las influencias?

En una búsqueda intergaláctica por el sonido único, Greta Van Fleet ha regresado con su tercer álbum de estudio, Starcatcher. El cuarteto ha dejado atrás las comparaciones con sus influencias y se ha embarcado en un viaje propio, forjando un universo sonoro que combina el poderoso legado del blues rock con una dimensión psicodélica y progresiva. En una sesión exclusiva de escucha en las instalaciones de Universal Music en Ciudad de México, tuvimos el privilegio de sumergirnos en el cosmos musical de Starcatcher, y te contamos todos los detalles sobre este nuevo y emocionante material.

Desde sus inicios, Greta Van Fleet ha sido objeto de comparaciones con Led Zeppelin, y en Starcatcher, las voces altísimas de Josh Kiszka en “Fate of the Faithful” hacen eco de la magia vocal de Robert Plant, llevándonos de vuelta en el tiempo a los días de gloria del rock de los años setenta. Sin embargo, este álbum va más allá de las sombras del pasado y se aventura en territorios desconocidos, ofreciendo una amalgama de influencias que abarcan desde Cream y Bad Company hasta The Black Keys y Rival Sons.

El título del álbum en sí, evoca la idea de atrapar destinos y leyendas en una red musical brillante y expansiva. El baterista Danny Wagner reveló que tenían la intención de crear un universo a través de sus canciones, presentando personajes y motivos que se entrelazan a lo largo de su carrera. Y así es como este álbum se presenta como una experiencia más allá de una simple colección de canciones viejas de rock, sino como un viaje cósmico en el que cada pista es un asteroide con su propia energía y atmósfera moderna.

Con cuatro sencillos ya disponibles antes del lanzamiento del álbum completo, los fanáticos tuvieron un atisbo de la dirección musical de Greta Van Fleet en esta nueva aventura. “The Falling Sky” nos ofrece un hard rock dinámico con un solo de armónica que destaca en el camino, mientras que “Sacred the Thread” nos sumerge en una densa contemplación psicodélica que muestra la madurez artística del grupo.

A medida que avanzamos con el álbum, “Waited All Your Life” nos lleva por un paseo hipnótico con guitarras acústicas y una voz cautivadora que se adueña del espectro sonoro. Es una poderosa balada folk y bluesera que abraza el corazón.

La segunda mitad del álbum nos presenta obras como “The Indigo Streak” y “Frozen Light”, donde la experimentación musical se une con la esencia hard rockera de la banda, creando paisajes sonoros ricos y envolventes. En “Meeting the Master”, encontramos el himno del álbum, una canción que captura la esencia de la banda y promete convertirse en favorita de los fanáticos durante su gira mundial. Y finalmente, “Farewell for Now” nos despide temporalmente con su estilo clásico y la voz apasionada de Josh.

Es innegable que Greta Van Fleet ha evolucionado en Starcatcher, explorando nuevas fronteras y llevando su música hacia la estratósfera del rock. La producción atinada y los equilibrios instrumentales hacen que el álbum sea una delicia auditiva, mientras que la ejecución vocal de Josh Kiszka es admirable y emocionalmente cautivadora.

Es fácil comparar a Greta Van Fleet con sus influencias, especialmente con el legado de Led Zeppelin que los persigue desde sus inicios. Starcatcher, parece despegar con una intención propia, pero aún lucha por liberarse de las sombras del pasado. La voz de Josh Kiszka nos remonta a la época dorada del rock, pero ¿es suficiente para llevarlos más allá de las comparaciones?

Si bien la exploración musical y las capas progresivas son cautivadoras, el álbum puede sentirse estancado en un estilo que carece de diversificación. La destreza de Greta Van Fleet es innegable, pero ¿lograrán finalmente trascender hacia un universo musical propio? Pégale oído, atrapa las estrellas de este álbum y júzgalo por ti mismo.