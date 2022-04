No se nos debería olvidar tan fácilmente que los canadienses de Arcade Fire se convirtieron en la banda más influyente del orbe tras la edición de Neon Bible en 2007; tenían detrás un disco debut buenísimo como Funeral (2004), que era un tanto más lóbrego. En aquel momento tenían el mundo del arte a sus pies.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El tiempo ha transcurrido y se encaminan ya hacia su sexto álbum; un WE que anticiparon con un show sorpresa durante el pasado Festival Coachella y del que ahora muestran una segunda canción llamada “Unconditional I (Lookout Kid)”, que apela a desbordar la épica a través del amor incondicional, algo que a su cantante le parece muy necesario en un momento en el que el mundo parece estar viniéndose abajo.

El mensaje que Win Butler desea transmitir con esta canción es: “Nos necesitamos en toda nuestra imperfección” y eso es lo que intenta dejar muy en claro a su hijo -el destinatario principal del tema”.

WE se publicará el 6 de mayo, mediante Columbia Records, y también ha mostrado otra de sus cartas: “The Lightning I, II”, además del anuncio que la banda sufrirá cambios en su alineación, algo que en modo alguno ha afectado la grandeza del sonido de la banda y “Unconditional I (Lookout Kid)” es una evidencia.

Bluter piensa que las cosas se pondrán todavía peor antes de mejorar, por lo que no queda sino confiar en lo que somos -en mente y cuerpo- y resume su punto de vista en una afirmación bien conocida pero muy sabia: nadie es perfecto.

Es por ello que no resta sino acompañar a Arcade Fire cantando a todo pulmón: “Lookout kid, it’s just your heart/ You don’t have to play the part/ They wrote for you, just be true/ There are things that you could do”.

