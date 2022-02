Entre la tendencia monolítica que produce bostezos de gran parte de los artistas minimalistas, muchos de ellos dedicados al ambient, repentinamente aparecen obras en las que la obsesión por lo hondo del sonido se convierte en detallismo y riqueza sonora. Es el caso de Windy Weather Always Makes Me Think Of You de Tomasz Bednarczyk.

El artista polaco no produce sin un porqué y para qué.

Su último trabajo supone una vuelta al label 12k, con el que hace más de una década, en 2009, publicó Let’s Make Better Mistakes Tomorrow.

Bednarczyk ha recopilado sonidos a través de un dictáfono de teléfono inteligente y una grabadora de campo Sony durante los últimos 10 años con el objetivo de transformar todas las grabaciones recopiladas en nuevas armonías de varias capas. Las grabaciones de campo provienen de viajes alrededor del mundo y originalmente consistían en melodías entretejidas por sonidos del entorno en múltiples capas.

Después de reunir y superponer los sonidos, el proceso consistía en deconstruirlos en sonidos y muestras individuales. Esto ha servido de base para crear todo el concepto del álbum; establecer armonías completamente nuevas utilizando únicamente esos fragmentos cortos.