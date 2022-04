¿Hay en la poesía un ojo o la poesía está en todos sitios y es una cierta mirada quien la encuentra?.

Parece que para el artista belga ´t Geruis la contestación correcta es la segunda.

Su nuevo álbum Bain D’étoiles es una joya del ambient minimal pero tan detallista que trasciende al constructivismo sonoro, piezas insertadas de field recordings y melodías digitales con arpegios y escalas desconocidas. Todo de una vaporosidad melancólica propia del velo que cubre el poema de las cosas.

“Este álbum trata sobre la búsqueda de maravillas. Historias que dan un sentido de aventura. Un vago recuerdo de un descubrimiento, algo que acecha en el bosque.

La noche cae sobre ti como un cálido baño de estrellas.

¿Tenemos miedo?

¡Somos curiosos!

Con el coraje adecuado nos encontramos con más de lo que esperábamos.

¡Estoy tan contenta de haber ido allí después de todo!

Prométete a ti mismo mantener siempre los ojos y los oídos abiertos“.

En 2022 ya sacó Slow Dance on Moss Beds debutó en 2021 con Various Thoughts and Places.