Spirit and the Decay es un trabajo en el que el lo fi cobra el sentido de “cuando menos, más valioso, más delicado”. Si grabar con lo mínimo tiene un objetivo más allá del gusto por su sonido característico o por una carencia de medios, Spirit and the Decay posee esa ruta hacía el preciosismo del lo fi.

El Ep es otra piedra en el camino creador de Stumbleine, o lo que es lo mismo el británico Ben Garrat.

Garrat transita entre el ambient y el sonido post todo de Durruti Column con un aire shoegaze.

Ha publicado siete álbumes, el primero All for Your Smile en 2011, Sink into the Ether del 2020 fue su último larga duración. También ha publicado una serie de Eps, formato usual del de Bristol.