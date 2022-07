Grabado en ese fértil tiempo creativo que fue la pandemia en su periodo más oscuro, el año 2020, sale a la luz el disco West Kesington.

Un trabajo hecho a medias entre Mary Lattimore, arpista experimental habitual de Café Marvin, y el guitarrista Paul Sukeena.

West Kesington es un disco de ambient al estilo de obras de Eno o Glass que pasa de estados de una melancolía contemplativa a la alegría de la existencia. Los juegos tonales son acompañados de detalles casi rítmicos que por momentos desbozan la tensión minimalista aligerando el transcurso del disco a estados expansivos. Así sucede con la canción que cierra West Kesington, titulada Garage Wine.

Sukeena y Lattimore vivían uno al lado del otro en Los Ángeles y pasaban el tiempo haciendo música juntos. Su tranquila canción de 2020 Dreaming of the Kelly Pool fue su primera gestación, West Kensington continúa donde lo dejó Dreaming of the Kelly Pool, arpa y guitarra enredados para prolongar la vida.