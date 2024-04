Hermanos Gutiérrez nos terminan de enamorar con: “Until We Meet Again”

La pareja de Suiza-Ecuador Hermanos Gutiérrez lanza este fin de semana de novedades “Until We Meet Again”, el último adelanto de su próximo álbum Sonido Cósmico, producido por Dan Auerbach que saldrá el 14 de junio a través del sello Easy Eye Sound. Este mes, Hermanos Gutiérrez también harán su debut en Coachella y emprenderán una serie de fechas con Khruangbin antes de salir de gira haciendo shows estelares en los venues más grandes en los que se ha presentado la banda hasta el momento, incluyendo el Auditorio Ryman de Nashville y dos noches en el Brooklyn Steel de Nueva York. Junto con el lanzamiento de hoy, han compartido otras 13 fechas de su gira, con shows recién añadidos en el suroeste de EE. UU., costa oeste y Europa.

Tal como sugiere el título, “Until We Meet Again” es un homenaje a los momentos más ligeros cuando la distancia se hace larga: con melodías agridulces interpretadas por las dos guitarras, que a su vez se van siguiendo una a otra hasta que finalmente se entrelazan. Este sencillo es esperanzador, suave y lleno de emoción, el tema es un cálido momento de conexión. Dirigido por el colaborador de la banda, Robert “Roboshobo” Schober (Metallica, The Killers, The Arcs), el video de “Until We Meet Again” se regocija en lo sobrenatural.