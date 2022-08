El shoegaze llega a alcanzar momentos de tanta plenitud que esa maraña eléctrica que produce es completamente terapéutica… el feedback como una caricia que crepita y ello lo saben bien Alvvays, a juzgar por lo que ha hecho y nos hacen sentir en “Easy On Your Own”, un sencillo más que anticipa la llegada de un nuevo disco.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Han pasado 5 años desde su anterior obra, Antisocialites (2017), pero los de Toronto han renovado esfuerzos rumbo a Blue Rev, que llegará el 7 de octubre mediante el sello Polyvinyl.

“Easy On Your Own” no se guarda nada… su flujo y encanto llegan desde los primeros segundos; mandan las guitarras, pero no se demoran las voces de ensueño y nuestro pensamiento se remonta hasta los mejores años del sello 4AD y agrupaciones como Lush -que acá resuenan-.

No sólo han dado con una sola canción estupenda y contundente, ya que su predecesora -“Pharmacist”- también alcanza altas cotas de calidad, pero lo hay que contar es la perseverancia de Alvvays para imponerse a todo tipo de infortunios: primero les robaron los demos, luego se inundó el sótano donde tenían su equipo y más tarde no podían ensayar con las nuevas baterista y bajista debido al confinamiento. Pese a todo, salieron adelante.

Ellos están de vuelta y listos para sacar el mejor provecho a las 14 piezas que contendrá Blue Rev y que son las siguientes, incluyendo una titulada con el nombre del líder del legendario grupo Television:

“Pharmacist”

“Easy On Your Own?”

“After The Earthquake”

“Tom Verlaine”

“Pressed”

“Many Mirrors”

“Very Online Guy”

“Velveteen”

“Tile By Tile”

“Pomeranian Spinster”

“Belinda Says”

“Bored in Bristol”

“Lottery Noises”

