Beirut y canciones que provienen de los fiordos noruegos

A lo largo de su carrera, Zach Condon se ha ganado el epíteto de un músico entrañable, gracias a canciones que nos son sumamente cercanas y dan cuenta de nuestras propias tribulaciones; él hombre detrás de Beirut se muestra como ese amigo incondicional con el que uno se puede sentar a tomar una cerveza -¡He ahí su grandeza!-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El norteamericano está de regreso con sus instrumentos de viento y una caja de ritmos que se antoja añeja y con ello confecciona “So Many Plans”, en la que canta con ese registro agudo que caracteriza a Beirut.

Se trata de una pieza que nos remontan al sonido de sus orígenes, cuando trabajaba desde su recámara y con austeridad de recursos, pero muchísima creatividad. De ello nos acordamos a la hora de encarrilarnos rumbo a un nuevo álbum al que ha llamado Hadsel.

Estamos ante el sucesor de Artifacts (2022) y al que se ha puesto la fecha del 10 de noviembre para aparecer bajo su propia discográfica: Pompeii Records. Esta obra supone su regreso tras haberse repuesto de un importante problema con su garganta, que tras tratamiento le llevó a refugiarse en la isla de Hadsel, en el norte de Noruega -de allí el título-.

El álbum contará con 12 canciones que surgieron de ese periodo de casi aislamiento, pero en el cual se acercó a unos antiguos órganos llamados Oddvar, que tienen una estructura octogonal de madera y cuyo origen se remonta al siglo XIX; fue con este instrumento que compuso los bocetos para un disco completo.

No falta mucho para escuchar a detalle Hadsel, un proyecto en el que Zack se encargó prácticamente de todo y del que da cuenta: “Me quedé agonizando por muchas cosas pasadas y presentes mientras la belleza de la naturaleza, las auroras boreales y las temibles tormentas producían un espectáculo impresionante a mi alrededor. Las pocas horas de luz expondrían la belleza insondable de las montañas y los fiordos, y los crepúsculos de varias horas me llenarían de una excitación contenida. Me gustaría creer que el paisaje está presente de alguna manera en la música”.

Beirut está de vuelta y conocemos de sobra su capacidad para emocionarnos… el indie folk está de fiesta.

