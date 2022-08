Dice la numerología que debemos estar de fiesta, pues llegamos a la cuarta parte de una visión en la que rige el 100 como lo máximo; quizá nos traiga suerte, quizá no, pero es un hecho que una vez más nos pusimos a recolectar música emocionante de diversas latitudes y los hallazgos valen mucho la pena.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Arrancamos con la candente escena electrónica británica, pero hay espacio para un carnaval andino o bien disfrutar “tequilitas y weed” con un paisano de la generación Z… podemos salir bien sudados -y mojados- con Rosalía de una disco barrial y seguir la juega con una cumbia tradicional o bien una futurista.

25 entregas de este cabareteo sideral y contando… mucha locura y propuesta.

Fred Again.. (Inglaterra) feat Future “Turn On The Lights Again”

Tal parece que a sus 29 años, el productor y DJ inglés entendió que el pulso de la electrónica actual le pertenece y ahora quiso saltar hasta el mainstream y para ello se reunió con el hip-hop futurista de Future y la onda festivalera del trío Swedish House Mafia. Aunque sea muy joven sabe muy bien lo que desea de su sonido.

Warpaint (Estados Unidos) “Champion” (HAAi remix)

Seguimos con la cuadra de Fred Again… a la que pertenece la australiana HAAi (que trae uno de los discos del año), pero no conforme con ello hace magia con un de los sencillos de las chicas norteamericanas y las catapulta hasta el dancefloor transformando la pieza original para explorar linderos desconocidos.

Cuco (Estados Unidos/México) “Sitting in the Corner” feat Adriel Favela y Kacey Musgraves

En plena alza con su álbum Fantasy Gateaway, el mexico-norteamericano sorprende al sumar al corrido tumbado de Adriel Favela y el R&B de Kacey Musgraves a su pop lisérgico que se paladea mejor con “tequilitas y weed”; una locura afterpop que casi no funciona platicada sino solamente dejándola correr. Se antojaría un despropósito, pero mola y mucho.

Rosalía (España) “Despechá”

Me gusta entender la canción como un merengue futurista, pero hay quien me dice que más bien es un zouk; no hay problema, todo queda en el Caribe. En medio de la gira mundial de Motomami, la catalana hace un trallazo para la fiesta en la que exalta el deseo de ir a la disco y salir “coroná”; es puro fuego y carnalidad.

Two Door Cinema Club (Irlanda) “Lucky”

Ya no tarda un nuevo disco de los irlandeses, y durante el proceso de composición entendieron cuáles son sus grandes fortalezas… es así como la guitarra y la melodía de esta canción nos proveen de enorme frenesí y exaltan la peculiar manera que tienen para encarar al indie rock que hacen brillar en festivales.

Relatin (España) “Fue una lágrima” (The Phenomenal Handclap Band remix)

El sello español Mushroom Pillow, que celebra por lo alto sus 20 años de existencia, convocó a una serie de músicos y DJ´s para que intervengan sobre un archivo de viejas grabaciones de origen latino -de ahí el nombre-. Aquí una original de Elia y Elizabeth es actualizada y luego pasó a manos de la agrupación que Daniel Collás formó en Nueva York y a los que les encargaron este percusivo remix.

Rökysopp (Noruega) “Lets Get It” feat Astrid S

Los noruegos Svein Berge y Torbjørn Brundtland invitaron a su compatriota Astrid S para colaborar en un track en el que ellos buscaron crear un espacio sensual y lo consiguieron con la elegancia y la calidez que los caracteriza; esta canción forma parte del álbum Profound Mysteries II. Rebosa de calidez y sofisticación.

Afrodita/Asagi Saundo (México) “Kiss the Frog”

Reaparece Afrodita, proyecto pionero en la cumbia electrónica, en compañía de Asagi Saundo, como parte de la compilación New Latam Beats from México (curated by Diguital Trip) con una pieza con coro cantado inglés y estrofas que mezclan lo prehispánico con lo espacial que demuestra su vasta experiencia para crear un entorno de carácter futurista y en donde hasta los robots sacan sus mejores pasos. ¡Aquí incluso el chileno Víctor Jara sale a la luz!

Edson Velandia feat Iván Gaona (Colombia) “Cumbia Misteriosa”

Edson Velandia es todo un ícono de la música en Colombia y en todos los lugares donde aprecian la tradición y su progresión. Aquí hace una cumbia teniendo como invitado a Iván Gaona, que pertenece a una nueva generación. Siempre viene bien un tema para bailar dando vueltas.

Sara Hebe (Argentina) feat Ana Tijoux “Almacén de datos”

Desde el sur de continente, Sara Hebe realizó una extraordinaria composición para exponer todo lo que un artista tiene que hacer en pos de la fama y en tiempos de las redes sociales; hizo bien en invitar a la chilena Ana Tijoux para sumar combatividad y exponer los rigores del branding y la acumulación del seguidores y tráfico.

Pahua (México) feat Terror Cactus “Suena tu canto”

Paulina Sotomayor se encuentra en un periodo de muy alta creatividad y ahora une su proyecto solista a Martín Selasco, un argentino radicado en Miami, para fortalecer su electrónica tropical con los haceres de un músico que le tiene bien medido el pulso a las fusiones que dicta el presente.

Diablo Suelto Banda (Chile) feat Ana Tijoux

El sonido de esas nutridas agrupaciones mayormente conformadas por instrumentos de viento se deja ir con una sabrosa tonada propia para los carnavales y su prosapia popular. Este tema nos permite escuchar a su compatriota Ana Tijoux en un registro diferente a lo que suele hacer, dado que aquí no rapea sino que muestra su canto.

Tonga Conga (México) feat Vanessa Zamora

El otro hermano Sotomayor -Raúl- demuestra que tampoco sabe estarse quieto y acude a un talento emergente mexicano como Vanessa Zamora para que ponga voz a una de sus composiciones de electrónica de gran sabor latino y que le ha valido una gran reputación como productor y compositor.

Tanxugueiras (España) “Fame de Odio”

¡Un inesperado fenómeno en España! Un trío de cantaeiras que también le dan al pandero han puesto al gallego en la palestra mediática. Han ido incrementando la carga electrónica en un repertorio que comenzó apegado a la tradición ancestral. No ganaron el Festival Benidorm, pero obtuvieron una enorme visibilidad y lo suyo es emocionante y exquisito por igual.

Gordi (Australia) “Stranger”

Esta canción permaneció años en los cajones de la multiinstrumentista australiana, pero la pandemia la hizo salir y, ¡que mejor!, ya que es una joya de indie folk interpretado con muchísima emoción para remontarse al desapego y la distancia. Forma parte de un sencillo doble, junto a “Visitor” y vendrán en el EP Inhuman.

Okay Kaya (Estados Unidos) “Into My Arms”

Norteamericana de raíces noruegas, Okay Kaya es una especie de artista total que de repente tira de las instalaciones, pero también compone y tiene una carrera interesante. Rumbo a la aparición de SAP -su nuevo álbum-, aquí rescatamos un cover al gran Nick Cave que venía en The Incompatible Okay Kaya del año pasado. ¡gran versión para cerrar esta entrega!

