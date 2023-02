Algiers: hacer el mundo arder con sólo “73%” (de lo que sea)

La banda de Atlanta viene de sacudir la escena a través del sencillo “Irreversible Damage” con Zack de la Rocha -el tirón del ex líder de Rage Against The Machine sigue siendo tremendo- y antes también habían adelantado “I Can’t Stand It” y “Bite Back” con Billy Woods y Backxwash -un terna matadora-. Algiers están más plenos que nunca.

Pero ahora han decidido poner en circulación un cuarto sencillo, antes de que llegué completo SHOOK, un álbum del que se espera muchísimo… no sólo por el enorme e ilustre grupo de invitados sino por el tremendo potencial musical de Algiers.

En “73 %” muestran lo que el cuarteto puede hacer por ellos mismos -sin compañía- y reparten energía para todos lados, mientras de fondo suenan guitarras sinuosas y la percusión se esparce laberíntica; en medio de todo ello, el vocalista vocifera como en un mitin que pretende sacudirnos el alma.

Si algo puede decirse es que “73%” tiene un sonido muy crudo y no se anda con contemplaciones… Algiers suenan frenéticos y establecen un marcado contraste con lo que Matador Records -su casa disquera- dice de lo que será SHOOK: “Una pluralidad de voces; una vuelta a casa espiritual y geográfica; una estrategia de comunión en un mundo en llamas; la historia del fin de una relación; una fiesta de verano en el porche de Atlanta”.

Sí nos pone nerviosos la espera, pues además de Zack de la Rocha estarán presentes en el disco Big Rube (The Dungeon Family), Billy Woods, Samuel T. Herring (Future Islands), Jae Matthews (Boy Harsher), LaToya Kent (Mourning [A] BLKstar), Backxwash, Nadah El Shazly, DeForrest Brown Jr. (Speaker Music), Patrick Shiroishi, Lee Bains III y Mark Cisneros (The Make-Up y Kid Congo Powers) -¡Vaya elenco desde la pasarela independiente!-.

Mientras tanto dejemos que ese “73%” haga arder el mundo y saquemos la furia contenida.