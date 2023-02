Tras escuchar Migrar, el debut discográfico de la veracruzana Stephanie Delgado, me quedo con la sensación de contar que me parece que en todos los géneros hay artistas obsesionados por encontrar las formas perfectas, por lo que ahora nos hallamos ante una compositora y arreglista que ha decidido emprender tal tarea.

Ya lo he dicho, pero también es menester precisar que tal experiencia discográfica me lleva hasta un gran poema de Luis Cernuda, que se queda revoloteando sobre el cielo de los recuerdos y las sensaciones; en No intentemos el amor nunca el escritor español apunta:

“Su voz atravesando luces, lluvia, frío,

alcanzaba ciudades elevadas a nubes,

cielo sereno, colorado, glaciar del infierno,

todas puras de nieve o de astros caídos

en sus manos de tierra”

Y es que conozco a detalle los afanes de Stepahie Delgado, quien procede de la frondosa exuberancia tropical, desde donde valora el transcurso de la vida en remanso, para luego salir a recorrer el mundo con su jarana bajo el brazo y un inmenso deseo de trovar; ella hace notables tributos a la rica tradición musical mexicana y poco a poco se ha ido abriendo hacia otros sonidos y formas.

En Migrar también permean los hallazgos de sus viajes por España y esos ecos ancestrales que se cuelan en nuestra música –mestiza desde su origen en su mayoría- y es así cuando lo que hace Stephanie se yuxtapone con los versos de Cernuda: “Su voz atravesando luces, lluvia, frío…” mientras suena “Señores del rayo”.

Se trata del séptimo corte de una decena en total en el que Delgado nos sorprende con la adición de músicos que proceden desde la total libertad creativa del jazz y hacen sus respectivas aportaciones para condimentar y sazonar composiciones con ese gusto a lo popular, que también pueden ser elegantes si se lo proponen.

Stephanie Delgado conoce a la perfección la tradición, pero no se quedó allí… quiso arriesgar y es por ello que recurrió al gran Aarón Cruz para que sumara su contrabajo a los buenos haceres de Juan Pablo Martínez en el Rhodes y Aníbal García en las percusiones varias (la pareja de acompañamiento que sustenta el trabajo).

Y es que Migrar no se guarda nada… desde los primeros segundos nos traslada hasta las “Coplas del naranjal” y exaltar así un origen desde la tierra profunda y generosa. Y prosigue hasta dar con el hermoso “Huayno de la búsqueda”, una pieza colaborativa, que le da un acento contemporáneo a esa forma andina.

Stephanie Delgado es exigente consigo misma, muy perfeccionista e imprime a lo suyo muchísimo rigor y seriedad; profesa una tremenda admiración por los viejos maestros y quizá es por ello que no encaja con facilidad en recuentos generalistas; ella se siente muy distante de lo que hace gente como Silvana Estrada y Natalia Lafourcade… sus parajes son otros, por sus afluentes pasan otras aguas.

Por supuesto que hay versada vernácula, coplas y sones, pero pasados por un tamiz que pretende obtener una pureza casi esencial y exquisita. Migrar es un disco de música mexicana contemporánea de alto nivel y es por ello que tal vez no conecte con la audiencia masiva, pero ello no obsta para que posea un excelso abolengo –campirano y nómada por igual-.

Me despego de Migrar mientras suenan los versos de “La sangre y la leche” y “El butaquito”… y hay tiempo pasado y aliento de transformación a la vez. Se siente uno en tierra caliente –entre machete y caña-, pero tampoco se puede dejar de pensar en Cernuda:

“Aquella noche el mar no tuvo sueño.

Cansado de contar, siempre contar a tantas olas,

quiso vivir hacia lo lejos,

donde supiera alguien de su color amargo”.

Migrar es un disco hermoso y exigente a partes iguales.

También te puede interesar: Pahua y Eva de Marce se pasean por la electrónica tropical