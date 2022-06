Yannis Philippakis, vocalista de Foals, contó la historia de cuando se emborrachó en una entrega de premios y le pidió una foto a Robert Smith de The Cure.

Si algo está más que claro es que el público sólo ve una parte de los eventos musicales, ya que en el backstage siempre suelen suceder muchas sorpresas más. Ejemplo de esto fue lo que pasó en los premios NME de 2020, en donde el frontman de Foals tuvo la oportunidad de conocer a una leyenda de la música, pero en un estado un poco inconveniente.

Según reveló Yannis Philippakis en un reciente episodio del podcast The Line-Up, aquel día se puso la borrachera de su vida sin imaginarse que se encontraría con Robert Smith en el backstage. “Estábamos en los Premios NME, que son famosos por ser poco rigurosos”, comenzó..

“Y creo que había dejado de fumar y estaba bebiendo rápidamente, ya sabes. Realmente estaba resistiéndome. De todos modos, me puse un poco nervioso por esas cosas, como creo que probablemente le pasa a la mayoría de la gente. Ya sabes, no me sentía muy bien”, continuó narrando Yannis Philippakis.

“Todo me golpeó, básicamente me emborraché mucho y luego ganamos algo. Fuimos allí y di una entrevista que creo que se ha eliminado. Había un video, pero no lo recordé hasta el día siguiente, pero era como si estuviera bailando en él y diciendo todo tipo de cosas; lo que recuerdo fue mirar las caras de algunos de mis compañeros de banda, ya sabes, yo estaba actuando para la entrevista y la cámara; luego volteé y sólo obtuve miradas mortificadas. Pero ya fue a mitad de camino”, agregó.

Sobre el encuentro con el líder de The Cure, Yannis relató: “Nadie podía detenerme… Me acababan de acusar y me fui, luego tuvimos que hacer una foto justo después de eso. Así que estamos detrás del escenario, en donde estaban haciendo todo el material, y Robert Smith estaba ahí, haciendo fotos; me negué a salir de la habitación para tomarme una foto con él. Sólo recuerdo que Edwin [Congreave, ex tecladista de Foals], que ya no está en la banda, dijo ‘por favor, no me avergüences frente a Robert Smith. Por favor, no me avergüences’. Y yo estaba como, ‘voy a conseguirnos una foto. ¡Robert Smith!’”

“Así que logramos obtener una foto con Robert Smith, pero no fue buena. Y luego, al día siguiente, me desperté y no recordaba en absoluto la entrevista, ¡ni la foto! Y alguien en la banda dijo, ‘Oh, sí, lo recuerdo… estabas presumiendo y bailando’. Así que sí, todo fue bastante malo. Después me disculpé con Robert Smith.”, concluyó Yannis Philippakis.

