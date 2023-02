Estamos ante una de las propuestas más interesantes que emergen desde el imaginario del movimiento chicano y la experiencia de la biculturalidad, además de la construcción de una identidad sexual sin comparaciones y cortapisas. Así es como Y la bamba se ha ido abriendo paso entre varias escenas y corrientes.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Una prueba de ello es el sencillo “Dibujos De Mi Alma”, que recién aparece y del que Luz Elena Mendoza Ramos –Y la Bamba– cuenta sobre su origen: “Es una canción de anhelo por esta persona, pero al mismo tiempo tratando de desprenderme de las partes malsanas de la conexión”.

Se trata de un combinación de folk y pop que es vaporosa y algo etérea… con esa voz ululante a la que recurre Luz con frecuencia; al resultado la influyente estación radiofónica KCRW de Santa Mónica, California, la calificó como una: “bomba sónica meticulosamente elaborada”.

Esta pieza sirve para ir calentando el asunto hasta la llegada del nuevo álbum, Lucha, programado para el próximo 28 de abril a través del sello Tender Loving Empire y que según su autora tiene una temática bastante amplia: “la multiplicidad, el amor, la homosexualidad, la identidad mexicano-americana y chicana, la familia, la intimidad, el anhelo y la soledad”.

Lucha tiene mucho que ver con la experiencia del Covid-19 y el confinamiento, por lo que no extraña que el punto de partida haya sido un cover; en este caso “I’m So Lonesome I Could Cry” de Hank Williams al que recurrió durante el aislamiento y que estará incluida más otras 10.

A fin de cuentas, para Y la bamba, Lucha: “es un símbolo de lo difícil que me resulta afrontar la curación, vivir la vida y estar presente“. Habrá que estar atentos para atestiguar el crecimiento de un artista que rehúye a cualquier clasificación facilista y todo tipo de prejuicio.