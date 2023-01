Se trata de un músico de una personalidad arrebatadora, pero que por sobre todo lo demás produce una música maravillosa y llena de inflexiones inesperadas; el norteamericano Yves Tumor partió desde la electrónica experimental, pero gradualmente ha ido sumando elementos más cercanos al pop, pero siempre con un agregado de excentricidad.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Apenas en 2020 le fue estupendamente con el disco Heaven To A Tortured Mind y su trayectoria siguió en pleno ascenso; ahora se prepara para editar una nueva producción y para ello ha dado a conocer un segundo sencillo lleno de potencia.

“Echolalia” es una especia de distopía que lleva un ritmo infeccioso y en el que el estilo vocal prueba con inflexiones inéditas en la carrera de Yves Tumor; la canción posee una inmediatez que seguramente le conectará con un nuevo tipo de escuchas.

“Echolalia” se suma a “God is a Circle” como los avances –brillantes los dos- de lo que será A Lord Who Chews But Which Does Not Consume, programado para aparecer el 17 de marzo. Ambos temas nos permiten palpar cómo es que el universo creativo de Yves Tumor está en plenitud y completamente en llamas.

