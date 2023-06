 Y 9 años después, Blonde Redhead tendrá nuevo disco

La banda que conforman los gemelos Simone y Amadeo Pace más la vocalista Kazu Makino posee una capacidad inmensa para producir una música volátil e hipnótica… ello ha valido para que Blonde Redhead nos haya seducido desde que arrancaron allá por 1993 en la ciudad de Nueva York; vaya que se han ganado el aprecio de los escuchas más gourmet.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Entre proyectos paralelos, viajes y especulaciones diversas el grupo no ha editado un nuevo disco desde que en 2014 publicaran Barragán, un trabajo vinculado a la obra del arquitecto mexicano. Es un hecho que se han tomado su tiempo para volver, pero mientras tanto han trabajado entre Nueva York, Milán y la Toscana hasta completar Sit Down For Dinner.

Fieles a su gusto por el consumo cultural, la frase del título proviene de la lectura que Kazu Makino hizo de El Año del Pensamiento Mágico, ese clásico de Joan Didion, en el que la ensayista cuenta como vio morir a su esposo, precisamente sentado a la mesa.

Para que nos emocione aún más la noticia han adelantado el sencillo “Snowman”, que una vez más nos conduce al remanso a través de una guitarra acústica y una combinación de voces. Logran una psicodelia muy sutil pero rebosante en encanto, que según los Blonde Redhead tiene una inspiración brasileña.

Al final, intentan que “Snowman” pueda plantear las bondades y complejidades de cuando una persona pudiera convertirse en El hombre invisible; de entrada es una condición maravilloso, pero que luego revela tener un lado –paradójicamente- oscuro.

Es momento de frotarse las manos y esperar hasta el 30 de septiembre cuando aparecerá completo Sit Down For Dinner.

También te puede interesar: ‘Algún tiempo atrás. La vida de Gustavo Cerati’: ¿la biografía definitiva?