Villagers: Un dardo filoso clavado entre nuestras cejas

Fino, cual coñac maduro, Conor O´Brien, conocido artísticamente como Villagers (bragado compositor y dramaturgo, entre otras sutilezas, originario de Dublín), nos toma de los hombros para sacudirnos ligeramente y decirnos al oído “You lucky one”. El susurro es nada menos que el segundo single que se desprende del que será su sexto álbum, That golden time. Y ya nos vamos lamiendo los bigotes, imaginando cómo sonará el plato de marras.

Además de sus dotes melódicas y esos arreglos que tienden al caos, “You lucky one” presume la participación de Dónal Lunny (figura irlandesa de primer orden) en el buzuki (instrumento griego de cuerdas también conocido como guitarra de sol) dándole el toque de distinción. Sobre la letra del tema, su mismo autor explica: “¿Quién utiliza a quién? Creo que la canción explora la noción, a menudo simplificada, del privilegio”. Pero hay más, porque en dicha composición Villagers se refiere igualmente a cómo “las relaciones de poder esenciales y los principios del trueque perseveran a pesar de los cambios cosméticos”.

Villagers / That golden time / Domino, 2024

En realidad, Villagers posee asideros peculiares, de ahí que sus explicaciones sean un tanto crípticas de pronto. Basta notar que en su ideario más cercano lo mismo cita a Friedrich Nietzsche (en especial una obra, Beyond good and evil: Prelude to a philosophy of the future) que a Dory Previn, PJ Harvey, Lorraine Hansberry, Fintan O’Toole o Joan Didion. De tal modo se advierte que That golden time (preparado para ver la luz el próximo diez de mayo) podría ser un dardo filoso que clavado justo en medio de nuestras cejas. El sencillo previo a “You lucky one“, titulado como el álbum, lo deja claro con su aire pinkloydiano. Ahora disfruta el track:

Volviendo a “You lucky one”, Villagers comenta que el respectivo “video, al igual que la canción, es un asunto complicado y desordenado, lleno de paisajes infernales y demonios internos”. Y ahonda: “Existe en un mundo conquistado por seres irracionales y criaturas emocionales y egoístas. La corrupción del alma y la motivación poco sincera están a la orden del día, así que pensé que lo mejor era servir todo esto con un acompañamiento entre lo macabro y lo siniestro”. Así vamos sabiendo que Conor no está quedándose en un nivel dérmico ni mucho menos. Esto es serio, y es denso, tal vez.

“Es probablemente el álbum más vulnerable que he hecho”, prosigue el irlandés, al pensar en That golden time. “Toqué y grabé todo en mi apartamento, aunque, hacia el final, invité a gente a entrar.” Aquí, el músico se refiere al mencionado Lunny así como a Peter Broderick y a un grupo de músicos que O’Brien conoció en un homenaje al compositor italiano Ennio Morricone, quienes añadieron una voz de soprano, una viola y un violonchelo.

Ven, húndete con “You lucky one”:

