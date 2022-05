A unos cuantos días del estreno del nuevo documental de XXXTentacion, Hulu ha compartido un último adelanto.

Titulado Look at me: XXXTentacion, el largometraje nos adentrará a la vida tanto profesional como personal del difunto rapero, abarcando desde sus días en SoundCloud y su rápido ascenso al estrellato hasta sus problemas mentales, los cargos que enfrentó por violencia doméstica y la serie de delitos que confesó en una grabación secreta.

El documental estuvo bajo la dirección de Sabaah Folyan e incluye entrevistas con personas cercanas al músico, incluyendo a su mamá Cleopatra Bernard y su ex novia Geneva Ayala. “Mi hijo no dormía por la noche. Me decía que escuchaba voces”, dice Bernard en una escena del nuevo tráiler.

Vía YouTube

Look at me: XXXTentacion se estrenará en Estados Unidos el próximo 26 de mayo, a través de la plataforma de Hulu. Pese a que aún no hay fecha de lanzamiento a nivel mundial, se espera que también se lleve a cabo por esos días.

En lo que tenemos nuevas noticias al respecto, échale un vistazo al clip:

Foto de portada vía YouTube.

