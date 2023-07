Stanley Tucci defiende a los actores heterosexuales que interpretan personajes queer

A lo largo de más de una década de carrera, Stanley Tucci, quien se identifica como persona heterosexual, ha dado vida a diferentes personajes homosexuales. Si bien no existe un ataque directo hacia el actor, en los últimos años este tipo de situaciones han desatado polémica, pues muchas personas alegan que estos espacios deberían de ser ocupados por gente que realmente pertenezca a la comunidad.

Retomando el tema, en una entrevista para el programa Desert island discs de la BBC Radio 4, Tucci defendió la idea de que los personajes homosexuales sean interpretados por actores heterosexuales, siempre y cuando lo hagan de la “manera correcta”. “Obviamente, creo que está bien”, dijo cuando le preguntaron qué opinaba al respecto.

“Siempre me siento muy halagado cuando los hombres homosexuales se me acercan y me hablan sobre The devil wears Prada o hablan sobre Supernova, y dicen ‘fue tan hermoso’. Ya sabes, que lo hice de la forma correcta. Porque a menudo, no se hace de la manera correcta”, agregó Stanley Tucci.

Y concluyó: “Un actor es un actor es un actor. Se supone que debes interpretar a diferentes personas. Simplemente lo eres. Ese es todo el punto de esto”.

Uno de los papeles más populares de Tucci fue el del extravagante director de arte de una revista, Nigel Kipling, en The devil wears Prada. 14 años más tarde, apareció en Supernova como un hombre gay con inicios de demencia que viaja por el país con su pareja.