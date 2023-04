Éste es el personaje que nunca volvería a interpretar Stanley Tucci

En una reciente entrevista con ET, Stanley Tucci dijo que George Harvey de The lovely bones es el único personaje que no volvería a interpretar a pesar de que le valió nominaciones en los Premios Oscar, un premio SAG, un BAFTA y un Globo de Oro. “Es una película maravillosa, pero fue una experiencia difícil. Simplemente por el papel”, explicó.

El actor admitió que estaba tan horrorizado con el personaje, que es un asesino en serie trastornado que viola y asesina al menos a siete niñas, que al principio del proyecto intentó renunciar. Además, Stanley dijo que le preocupó que el director, Peter Jackson, lo eligiera para un papel tan brutal.

“Le pregunté a Peter Jackson por qué me eligió para ese papel. Traté de dejarlo, lo cual es una locura porque necesitaba un trabajo. Pero yo estaba como ‘¿por qué me quieres?’ Y él dijo: ‘Porque eres gracioso’. Y pensé que estaba bien. Pero entiendo lo que estaba diciendo”, agregó.

Ser divertido no es un requisito normal para un papel tan desgarrador, pero como explicó Stanley Tucci, Jackson lo eligió sabiendo que, como persona de buen humor, no sería “demasiado dramático al respecto”.

“¿Qué es lo que tienes que hacer cuando interpretas a alguien que es tan horrible? No puedes jugar con eso. Entonces, ya sabes, se acabó. Como la película ha terminado. Sólo tienes que jugar contra eso”, concluyó.