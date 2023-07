‘Elemental’: “¡Imagínate, darle vida al fuego, al agua y al aire!”

Elemental es el nombre de la más reciente producción de Pixar y, como ya es costumbre, se trata de todo un acontecimiento a nivel técnico y estético, esta vez con la inclusión de un tema que le da un carácter universal: la migración. Desde los Ángeles, California, platicamos con los creadores de esta nueva aventura, el director Peter Sohn (PS) y la productora Denise Ream (DR). Un lujo de los que sólo Marvin se puede dar.

Elemental se estrena a nivel mundial, ¿cómo consiguieron que tuviera un enfoque universal?

PS. Espero que lo hayamos conseguido. Ese es el tipo de película que me conmovía cuando era niño, la que tenía cosas en común con mucha gente. Me gustan los filmes que se van convirtiendo en una experiencia humana, sin importar la nacionalidad del público. Esta característica es la que nunca perdimos de vista al hacer Elemental. Sabíamos que iba a ser vista en muchos países del mundo, entendíamos la importancia de que el tema de la diversidad fuera transmitido de la mejor manera posible.

DR. El núcleo de la historia es que los niños reflexionen sobre el origen de sus padres o de alguien cercano a sus vidas; sus abuelos o tíos, por ejemplo. La importancia que tiene el aspecto cultural en la vida de las personas estando en un contexto ajeno.

El personaje principal de la película es una chica, ¿cuál es su cualidad más importante desde una perspectiva femenina?

DR. Para mí era importante que tuviera un espíritu de fuego, en otras palabras: que poseyera la libertad de ser lo que quisiera ser. Es un personaje que ama a sus padres y que es muy sensible a su entorno, pero quisimos demostrar que se puede ser libre a pesar del deber ser que muchas veces se impone desde nuestra propia familia.

PS. Otro aspecto que resaltaría es la forma en la que ella honra a su familia. Como mencionó Denise, es un personaje que es muy cercano a ésta, pero al mismo tiempo anda en busca de su propio camino.

La migración es un problema a nivel mundial, ¿quisieron transmitir un poco de esperanza a aquellas personas que están viviendo esa situación?

PS. Crecí en Nueva York, eso me hizo estar muy cerca de gente que había llegado de otros países para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Fui testigo del gran esfuerzo que hicieron para brindarle una mejor vida a sus hijos y familiares. Es gente muy trabajadora. Esta película trata de honrar a aquellos que han vivido la experiencia de la migración de una forma menos dura. Obviamente también incluimos ciertos elementos y personajes que describen algunas de las penurias por las que atraviesan los migrantes al llegar a un lugar nuevo. Estas situaciones eran las que mi papá me contaba, cuando me describía lo que sintió al llegar a Estados Unidos.

DR. Muchos de nosotros contamos con historias familiares que tienen que ver con la migración, y quisimos transmitir mucha empatía con esta película. Sabemos que dejar un país para comenzar una nueva vida en otro lugar puede ser una de las experiencias más dolorosas por las que pueda atravesar un ser humano.

¿Qué aporta Elemental al legado de Pixar?

PS. La primera vez que vi Toy story me impresionó la aportación de la tecnología en el ámbito de la animación, ese aspecto es una constante en cada nueva película de Pixar, y Elemental no es la excepción. Te puedo decir que la creación de sus personajes significó una labor muy especial. Imagínate, darle vida al fuego, al agua, al aire y a la tierra. Si detienes la película y observas a los personajes, te darás cuenta de que se ven espectaculares, la cadencia y movilidad que logramos con ellos es simplemente maravillosa; creo que es algo que no se ha visto en otra película de la familia Pixar.

DR. Fue una labor en equipo de muchos departamentos de producción. Estéticamente, es un trabajo único.

Cuál es el momento que más recuerdan de la producción.

PS. Todo el proceso del dibujo. Fueron muchas horas de trabajo y dedicación que comenzaron con la creación de los personajes. No puedes tener una historia sin antes darle vida a sus protagonistas.

DR. Ver a los personajes por primera vez fue maravilloso. También tengo un recuerdo muy bonito de cuando gente externa al equipo de producción vio la película. Su reacción nos mostró que íbamos por el camino correcto.

Por último, México tiene una relación de migración con Estados Unidos desde hace muchos años, ¿qué les dirían al público mexicano?

PS. Que honre a sus familiares, a los que han trabajado muy duro del otro lado de la frontera. Con su esfuerzo demuestran amor y orgullo por su cultura. Que nunca se olvide de darles las gracias.