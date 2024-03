Adam Sandler se corona como el actor mejor pagado de 2023

El comediante, que ha forjado un vínculo sólido con Netflix desde 2015, deslumbró a la audiencia con tres lanzamientos épicos el año pasado. Desde “Murder Mystery 2” hasta “You Are So Not Invited To My Bah-Mitzvah” y la encantadora “Leo”, Sandler ha dejado su marca en la escena del streaming.

En la lista anual de Forbes, vemos a la estrella de “Barbie”, Margot Robbie, tomando el segundo lugar, seguida de cerca por el icónico Tom Cruise. Pero, sin lugar a dudas, Adam Sandler lidera el escenario, demostrando que su atractivo sigue siendo tan grande como su talento.

El acuerdo multimillonario de Adam Sandler con Netflix, valorado en 275 millones de dólares por cuatro películas, es un testimonio de su dominio en la pantalla. Ted Sarandos, el maestro del contenido de Netflix, lo ha proclamado como el favorito de los miembros de la plataforma, y con razón. Las risas no tienen límites con Sandler y el equipo de Happy Madison.

La última obra de Sandler, “Spaceman”, nos transporta a las estrellas, donde interpreta a un astronauta con problemas matrimoniales y una peculiar amistad con una araña extraterrestre. Una combinación que solo Sandler podría hacer brillar.

Pero, incluso con su éxito, el actor enfrenta críticas. Reflexionando sobre su último papel, Sandler compartió su desafío al separarse de sus típicos personajes. El director Johan Renck exigió una actuación diferente, un desafío que Sandler abrazó con valentía y dedicación.

Mientras Hollywood celebra su grandeza, el compromiso de Sandler con la comedia sigue siendo su firma distintiva. Aunque algunos puedan cuestionar su estilo, su habilidad para hacernos reír sigue siendo innegable. Adam Sandler, el titán de la comedia, sigue dominando el escenario con su humor único y su indiscutible carisma.