Para quienes seguimos puntualmente al periodismo musical que se escribe en español, Xavier Valiño es una figura bien conocida, especialmente por su trabajo en la revista Efe Eme, que tras dejar de salir en papel se reinventó a través de unos cuadernos muy cuidados que se imprimen espaciadamente.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

También le hemos podido leer en Mondosonoro, Zona de Obras y Ritmos del mundo, entre otras publicaciones; pero ahora se aboca a su trabajo como autor de libros y precisamente presenta una obra que resultan esencial tanto para los amantes del cine como de la historia del rock.

Editado precisamente por Efe Eme, el libro Los 100 mejores documentales del rock es presentado de la siguiente manera:

“Desde el nacimiento del rock and roll, el cine siempre estuvo a su lado, documentando lo que se movía a su alrededor. Primero tímidamente con un festival (The T.A.M.I. show), para entrar de golpe en el cinéma vérité con Bob Dylan (Dont look back) o los grandes espectáculos pensados para las pequeñas (Elvis: ’68 comeback special) o grandes pantallas (Woodstock).

No tardaron en llegar los realizadores consagrados, como Martin Scorsese (El último vals) o Jonathan Demme (Stop making sense), para reconocer la música que les había marcado en su juventud y, de paso, firmar dos de las mejores películas de la historia del cine de cualquier género.

Tras un primer libro dedicado a recoger Las 100 mejores películas del rock (de ficción), ahora se presentan 100 documentales (y series televisivas) esenciales, unos cuantos bien conocidos y otros a descubrir, entendiendo el concepto rock en su más amplio sentido: pop, soul, punk, jazz, heavy metal, country, hip hop, blues, folk, reggae… Y aunque la presencia anglosajona es mayoritaria e ineludible, se destacan cintas de otros países.

Son documentales que no solo hablan de artistas, incluyendo a todos los grandes clásicos, sino de festivales rock, músicos en la sombra, discográficas, estilos, estudios de grabación, tiendas de discos, coristas, escenas de un lugar concreto… Toda la variedad posible para conjugar de forma conmovedora, una vez más, la pasión musical y la pulsión cinematográfica”.

Según informa el propio Xavier Valiño el libro tendrá distribución mexicana a corto plazo a través de editorial Océano, y como diría el periodista Juan Nicolás Becerra: ¡es imperdible!

