El exitoso músico y actor Will Smith ha revelado todos los detalles sobre el lanzamiento de su primer libro de memorias titulado Will.

Para ésta nueva obra, Smith trabajó de la mano de Mark Manson, escritor estadounidense conocido por ser el autor de The subtle art of not giving a f*ck. Y, según se anunció, en Will veremos al actor “abrirse completamente sobre su vida” y el camino que ha recorrido para llegar a “un lugar en el que el éxito externo, la felicidad interna y las conexiones humanas están alineadas”.

El inspirador libro ha sido descrito por Will Smith como “el producto de un profundo viaje de autoconocimiento, un ajuste de cuentas con todo lo que tu voluntad puede conseguir y todo lo que puede dejar atrás”.

Y hablando sobre el proyecto, en un comunicado Will Smith comentó: “Es fácil maniobrar en el mundo material una vez que has conquistado tu propia mente. Yo creo eso. Una vez que has aprendido el terreno de tu propia mente, cada experiencia, cada emoción, cada circunstancia, ya sea positiva o negativa, simplemente te impulsa hacia adelante, hacia un mayor crecimiento y una mayor experiencia. Esa es la verdadera voluntad.”

“Avanzar a pesar de cualquier cosa. Y avanzar de una manera en la que atraigas a otros contigo, en lugar de dejarlos atrás”, concluyó el actor.

El lanzamiento de Will se realizará el próximo 9 de noviembre a través de Century y ya lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram del actor.