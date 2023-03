Will Smith sorprende a fan de 10 años de edad en TikTok

Hace unos días la pequeña Ellen Alaverdyan compartió en su cuenta de TikTok un cover que hizo en bajo de “Just the two of us”, canción que Will Smith lanzó a finales de la década de los 90’s, y gracias a la magia de la popular red social, el clip llegó hasta los ojos del actor. Lo extraordinario aquí fue que Smith no sólo le dio like, sino que le hizo dueto y la felicitó.

En el clip, Will Smith aparece rapeando sobre las poderosas notas de bajo de Alaverdyan. “¡¡Guau!! @ellenplaysbass, esto es FANTÁSTICO. ¡Eres la persona más dulce!”, escribió el actor en la descripción antes de etiquetar a los músicos Jac Ross y Elew para que se unieran y completaran la pista.

Échale un vistazo:

“Just the two of us” fue el cuarto sencillo extraído del exitoso álbum debut de Will Smith de 1997, Big Willie Style. La canción alcanzó el puesto 20 en el Billboard Hot 100 en 1998.