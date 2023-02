‘Soy leyenda’ tendrá una secuela con Michael B. Jordan y Will Smith

A un año de su estreno en cines, Warner Bros. ha decidido dar luz verde a la segunda parte de Soy leyenda. Según informó Deadline, la secuela contará de nuevo con la participación de Will Smith, que ahora también se desempeñará como productor, y con Akiva Goldsman, quien en 2007 se encargó de adaptar la novela de Richard Matheson. Además, Michael B. Jordan se une al equipo como productor y parte del elenco.

Si bien gran parte de los detalles aún se mantienen bajo candado, en una reciente entrevista Goldsman reveló que la trama de esta segunda parte arrancará años después de los hechos ocurridos en su antecesora, partiendo del final alternativo que no se proyectó en cines donde el Dr. Robert Neville vive para luchar un día más.

“Esto comenzará unas décadas más tarde que el primer largometraje. Estoy obsesionado con The last of us, donde vemos el mundo solo después del apocalipsis, pero también después de un lapso de 20-30 años. Ves cómo la tierra se recupera y hay algo hermoso en eso, a medida que el hombre se aleja de ser el habitante dominante. Eso será especialmente visual en Nueva York. No sé si subirán al edificio del Empire State, pero las posibilidades son infinitas”, dijo Akiva Goldsman.

“Nos remontamos al libro original de Matheson y al final alternativo en lugar del final lanzado en la película original. Lo que Matheson estaba hablando era de que el tiempo del hombre en el planeta, ya había llegado a su fin. Eso es algo muy interesante que vamos a explorar. Habrá un poco más de fidelidad al texto original”, comentó.