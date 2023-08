The Continental: Viaje a los 70 con un giro de acción a lo John Wick

Prepárate para un viaje al pasado lleno de violencia y explosiones en el universo de John Wick. El emocionante spin-off en tres partes, ‘The Continental’, llegará a nuestras pantallas en septiembre a través de Peacock.

Si pensabas que la franquicia de John Wick había entregado todas sus palizas, piénsalo de nuevo. Esta vez, nos transportaremos a la década de los 70. El primer tráiler completo de la miniserie precuela ‘The Continental: From the World of John Wick’ es increíblemente retro, se siente más como una creación del director Martin Scorsese y Quentin Tarantino, adoptando una onda al estilo de Kill Bill o Jackie Brown.

Anunciada como un “evento” en tres partes, ‘The Continental’ nos llevará, según la sinopsis oficial de Peacock, a explorar los orígenes del icónico hotel para asesinos que es el centro del universo de John Wick. Lo haremos a través de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott, quien se ve arrastrado a la pesadilla urbana de la Nueva York de los años 70 para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás. Winston emprende un peligroso viaje a través del misterioso submundo del hotel en un intento desgarrador por tomar el control del lugar donde eventualmente reclamará su trono en el futuro.

Colin Woodell encarna a un joven Winston Scott, llenando los zapatos de Ian McShane en su juventud, antes de que el imperturbable propietario del hotel se convirtiera en el rey asesino de Nueva York que conocimos en John Wick. Ayomide Adegun interpreta la versión más joven de Charon, el conserje del hotel. Además, figuras como Mel Gibson, Mishel Prada y Ben Robson también tienen roles destacados en la serie.

La primera parte de ‘The Continental: From the World of John Wick’ se estrenará el 22 de septiembre, seguida por la segunda parte el 29 de septiembre y la tercera parte el 6 de octubre.