Hoy en los crossovers más cool que ha habido en la historia del rock, te platicamos del día en que The White Stripes coverearon a los Yeah Yeah Yeahs.

Pese a que tenían orígenes y sonidos radicalmente diferentes, los caminos de estas dos bandas tarde o temprano llegaron a cruzarse por el simple hecho de haber brillado en medio del auge del indie-rock de principios de la década de los 2000. En el caso de The White Stripes, aunque su hogar fue Detroit, encontraron un lugar acogedor en la escena musical neoyorquina, que en aquel entonces estaba comenzando a ser conquistado por los Yeah Yeah Yeahs.

Para 2004, el dúo conformado por Jack y Meg White logró encabezar el reconocido festival Reading and Leeds, en Inglaterra, siendo de las pocas bandas estadounidenses independientes que se presentaba. Mientras sus contemporáneos del otro lado del mundo como The Hives, The Libertines y Franz Ferdinand mostraban su potencial, The White Stripes decidió compartir con el público europeo, un poco de lo que hacían sus compatriotas.

Fue así como el combo interpretó por primera y última vez un cover de “Maps”, canción de Karen O y compañía que fue lanzada dentro de su disco debut Fever to tell; misma que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las piezas indispensables dentro de la historia del rock.

Checa a continuación el épico momento:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.