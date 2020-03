¡Como lo lees! En el último episodio de la temporada 3 de Westworld aparecieron algunas caras de la serie original de George R.R. Martin.

Este episodio se llamó The Winter Line, y en este pudimos ver a caminar a Bernard Lowe y Ashley Stubbs a través de Delos Inc., pero no por una parte cualquiera de las instalaciones, tal parece ser un parque medieval.

Luego también aparecer dos técnicos de este parque interpretados nada más y nada menso que por David Benioff y D.B. Weiss, escritores de la serie Game Of Thrones. Además, el dragón de Daenerys Targaryen tiene su cameo, bueno, una versión más pequeña de este.

Algunos fans ya capturaron este clip y lo pusieron en línea, acá te dejamos uno de ellos por si no viste este capítulo. Velo antes de que Youtube lo baje:

Como era de esperarse, esta aparición no hizo más que levantar teorías sobre un crossover más largo o sobre un nuevo parque en Westworld. La idea no sería del todo descabellada ya que en entrevista Jonathan Nolan, uno de los creadores de la serie, comentó que la planeación de esta aparición del universo de GOT en la serie de ciencia ficción, participó George R.R. Martin.

Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los próximos capítulos.