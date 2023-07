‘Succession’ lidera las nominaciones de los Emmy 2023

En medio de la huelga de escritores del WGA y con la amenaza de que más de 1.600 actores y actrices de Hollywood se sumen a la causa y paralicen la industria del entretenimiento, la Academia de Televisión anunció los nominados a los Premios Emmy 2023, los cuales se llevarán a cabo el próximo 18 de septiembre, aunque hay probabilidades de que tengan que postergarse hasta enero del próximo año.

Para la sorpresa de nadie, este año las producciones de HBO son las que están liderando la competencia. De inicio, Succesion se ha convertido en la serie que más nominaciones ha recibido en esta edición gracias a su última temporada, figurando en un total de 27 categorías, entre las que se incluye premio a mejor serie de drama, donde se enfrentará a otros grandes shows como Andor, Better call Saul y House of the dragon.

The last of us es otro de los títulos de HBO que competirá en Drama Series. La adaptación del popular videojuego protagonizada por Pedro Pascal también se ha posicionado entre las favoritas de esta edición de los Emmy, obteniendo 24 nominaciones en categorías como Lead Actor in a Drama Series, Lead Actress in a Drama Series y Guest Actor in a Drama Series.

De igual forma, la temporada final de The marvelous Mrs. Maisel tuvo gran impacto en los Emmy de este año, pues ha sido nominada en 14 categorías. Mientras que The bear, con su primera entrega, recibió 11 nominaciones. The white lotus, Ted Lasso, The crown, Only murders in the building y RuPaul’s drag race son otras de las producciones nominadas.