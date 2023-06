Matthew Macfayden explica el final de ‘Succession’

Quienes ya vieron el final de Succession (si aún no lo haces, sal ahora mismo de aquí), seguro recordarán que tras una lucha de poder entre los hermanos Roy, Shiv da marcha atrás en su pacto con Kendall y Roman para traicionarlos y dar el voto decisivo para vender Waystar Royco a la empresa GoJo de Lukas Matsson, lo que desató que la historia diera un giro todavía más inesperado en el que el esposo de Shiv, Tom Wambsgans, se convierte en el jefe de la compañía.

Hablando sobre este final inesperado, Matthew Macfadyen, quien interpreta a Tom Wambsgans, comentó: “Tal vez ella no elige a Tom sobre sus hermanos. Tal vez ella simplemente no puede soportar a su hermano mayor. No es una elección binaria. Ella sólo mira a Kendall y piensa ‘no puedo’. No creo que haya tomado una decisión racional. Y luego está la hermosa escena que escribió Jesse, donde Tom y Shiv están en el carro. Habla de dos bombas transportadas”.

En referencia al momento en el que Tom y Shiv salen juntos del edificio en el asiento trasero de un automóvil, Matthew Macfayden agregó: “Tom ofrece una mano. Ella pone su mano en la parte superior. Tom y Shiv. Después de todo lo que han pasado, se sentía muy frío y extraño y nada triunfante por parte de Tom. Se van a ir a casa y quién sabe”.

Recuerda que el final de Succession ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming de HBO Max.