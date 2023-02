Escucha el soundtrack completo de ‘The last of us’

Este 2023, HBO lo inició con el estreno de la adaptación televisiva de The last of us, la cual sigue los intentos de Joel y Ellie por sobrevivir a un mundo posapocalíptico. Si bien las actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey han sido una de las atracciones más grandes del programa, la música también ha jugado un rol muy importante en su llegada al éxito.

Gustavo Santaolalla, quien también se encargó de la música del videojuego, regresó a la franquicia para crear la banda sonora de la serie junto al artista David Fleming. “El proceso de adaptación fue más como un trabajo artesanal que como una nueva creación, porque los temas estaban ahí, esas cosas están ahí, como los personajes, no se trataba de crear un nuevo trabajo, no se trataba de encontrar algo interesante”, dijo en entrevista.

Son 66 las piezas musicales que componen el soundtrack de The last of us, con la mayoría siendo creaciones originales de Santaolalla y Fleming. Sin embargo, los fans estarán encantados de saber que la versión de “Long long time” de Linda Ronstadt, cantada por Nick Offerman, que apareció en el tercer episodio del show, también ha sido incluida en el álbum.

La banda sonora ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que los primeros siete episodios de The last of us los puedes ver en HBO Max.