Linda Ronstadt regresa a las listas de popularidad gracias a ‘The last of us’

Al igual que con Metallica y Stranger things, recientemente The last of us le dio una nueva vida al clásico de Linda “Long long time” gracias a su aparición en el tercer episodio. En consecuencia, la canción ahora ocupa un lugar en diferentes conteos, según informó el día de hoy (10 de febrero) Billboard.

La canción escrita por Gary White fue lanzada en 1970 como el segundo sencillo del álbum Silk purse de Linda Ronstadt, desde el cual alcanzó el puesto 25 en el Billboard Hot 100. Si bien aún no alcanza la cima de esa lista, en la última semana logró llegar a la posición máxima en las listas Rock Digital Song Sales, LyricFind US y LyricFind Global, así como también subió al número 6 en la lista Hot Trending Songs.

Algo similar sucedió hace algunas semanas con “Never let me down again” de Depeche Mode. En este caso, tras su aparición en el debut de la serie de The last of us, el tema ocupó el primer lugar de la lista LyricFind.

Recuerda que cada domingo se transmite un nuevo episodio de The last of us a través de HBO Max.