Un estruendo británico llamado bdrmm regresa

Algo subyace en el ADN de los británicos que no dejan de producir nuevas maravillas musicales… una tras otra. Ellos conocen cómo tejer una maraña eléctrica, recurrir a voces celestiales y percutir como si fuera un ritual para marchar rumbo a la guerra. Todo y ello y más existe en bdrmm, una de las bandas emergentes más emocionantes que tiene ahora la vieja Albion.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ellos han venido preparando su segundo álbum desde enero del año pasado y, al final, estará listo el 3 de mayo cuando se publiqué I Don’t Know, nada menos, que con el sello Rock Action, que es propiedad de Mogwai y con quienes estarán girando muchos meses del 2023 -¡vaya manera de darles el empujón definitivo!-.

Mientras tanto ya suena “It’s Just A Bit Of Blood”, que trae consigo todo un estruendo y también súbitos parones y cambios de ritmo; de repente hay serenidad y luego una tormenta de guitarras densas.

bdrmm llevan en activo alrededor de dos años, y debutaron en el 2020 con el disco Bedroom, por lo que han decidido echar mano de las canciones que mejor funcionan en directo y “t’s Just A Bit Of Blood” es una de ellas; el motivo para lanzarla como sencillo se lo explicó Joe Vickens a la NME: “A la gente le gustaba cantarla incluso antes de que la grabásemos. Por ello, sentimos que partimos de un lugar muy natural al empezar a hacerlo”.

En el sonido de bdrmm hay resabios de Radiohead, pero también de trip-hop y free jazz más un dejó progre al estilo de Explosions In The Sky; todo ello parece ser una combinación difícil, pero el grupo se encarga de darle coherencia. Luego entonces hay evidencias de sobra para intuir que I Don’t Know va a ser un auténtico suceso musical del 2023… vayan corriendo la voz.

