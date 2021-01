Previo al quinto aniversario luctuoso de David Bowie, Trent Reznor de Nine Inch Nails le rindió tributo hablando sobre la huella que dejó en su vida el fallecido cantante y su música.

En una reciente entrevista que tuvo con Consequence of Sound, Reznor profundizó sobre sus recuerdos de cuando era niño y escuchaba los discos de Bowie, consolidándolo como el “mejor arquetipo para alguien que tiene una voz fantástica y fue una especie de actor que finge ser una estrella de rock, de alguna forma.”

Trent Reznor también hizo un especial hincapié en cómo fue que los Nine Inch Nails fueron la banda telonera de David Bowie durante el tour de 1995, Outside Tour, recordando cómo estaba aterrado e intimidado por ver a Bowie en persona para después darse cuenta de que era un ser humano real detrás de la imagen que él creó.

“Lo que realmente me dejó impresionado fue que yo estaba en un mal estado de adicción como si me estuviese yendo por el caño”, explicó. “Y [Bowie] estaba del otro lado para salir de ello. Y estaban algunos momentos de hermano mayor / paternal en los que me llamaba y me hacía poner mi mierda en su lugar: ‘Tienes que arreglar tus cosas. No tienes por que terminar ahí abajo’. No dijo esto, pero mira en donde estaba. Él era feliz. Todavía estaba arriesgándose.”

Reznor concluye diciendo que sigue pensando en el y escuchando su música. “Estoy agradecido de que nuestras vidas se cruzarán y estoy agradecido, ya sea que él lo supiera o no, de cuanto me ayudó en esos tiempos oscuros antes de que decidiera arreglar mis cosas”, comentó.

Recuerda que mañana (8 de enero) se realizará un evento livestream con el que se celebrará el que hubiera sido el cumpleaños 74 de David Bowie. Son varios los artistas que participarán en dicho concierto, incluyendo Trent Reznor.

