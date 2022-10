El año pasado se cumplieron dos décadas del lanzamiento de The invisible band, unos de los discos más aplaudidos de la banda escocesa Travis. Para celebrarlo, sus autores se embarcaron en una gira que este fin de semana pisará suelo mexicano, específicamente el Velódromo Olímpico. Fran Healy, Andy Dunlop, Dougie Payne y Neil Primrose ya tienen todo listo para aterrizar; sólo falta que tú te pongas listo y armes tus boletos por acá.

The invisble band ganó todos lo premios posibles apenas vio la luz. Y cómo no. Bajo la producción de Nigel Godrich, con quien la banda ya había trabajado en su álbum previo, el espectacular The man who (1999), el disco de marras le dio continuidad a una carrera que entonces se advertía prometedora. Recordemos que dicha obra contiene cañonazos del tamaño de “Sing”, “Side” o “Safe”, por no hablar de la imbatible “Flowers in the window”.

Y aunque el concierto significará la celebración del temario que incluye The invisble band, no quedarán fuera los clásicos del combo. De tal modo, luego de tanto tiempo sin encontrarnos con la banda nos va a caer de maravilla escuchar tonadas del forje de “Driftwood“, “Turn”, “Why Does It Always Rain on Me?“, “Closer” o “The beautiful ocupation”, por sólo mencionar unas cuantas, porque Healy y los suyos guardan un cofre repleto de recuerdos.

Así que, ¿todos listos para escuchar a Travis en directo?