Tony Hawk coverea “Wish” de Nine Inch Nails

Durante años, el grande del skate ha sido fuertemente asociado con la música alternativa gracias a las bandas sonoras de su franquicia de videojuegos Tony Hawk’s Pro Skater. Sin embargo, en más de una ocasión Hawk ha llevado su rol en la cultura del rock fuera de pantalla con algunas poderosas actuaciones sobre el escenario.

En esta ocasión, Tony Hawk nos sorprendió con su propia versión de “Wish” de Nine Inch Nails, la cual formó parte de la serie Bedroom Covers de Mikey and his uke. Para ello, el skater contó con el apoyo de una banda conformada por integrantes de diferentes proyectos musicales como The Dillinger Escape Plan (Ben Weinman), The Bronx (Brad Magers), Every Time I Die (Ryan Léger), y más.

El cover mantiene la línea de la serie de Mikey and his uke, con cada músico presentando su aportación a la distancia. En el clip podemos ver a Tony Hawk cantando su parte desde las calles de Los Ángeles y Venice Beach sobre su patineta. Además, el frontman de NIN, Trent Reznor, hace un cameo en el video.

Échale un vistazo al video: