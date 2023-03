Tom Morello deja en duda el futuro de Rage Against The Machine

El año pasado la agrupación tuvo que suspender su gira por Norteamérica y cancelar sus fechas en Europa debido al estado de salud de su vocalista Zack de la Rocha. En una reciente entrevista con Rolling Stone, Tom Morellohabló al respecto, sin embargo, para nuestra mala suerte, dejó en duda el futuro de RATM.

Todo comenzó luego de que el periodista Andy Greene le preguntó a Morello si la banda reanudará la gira una vez que De la Rocha se recupere, a lo que respondió: “Ya veremos. Si habrá más shows, lo anunciaremos como banda. No sé. Sé tanto como tú, sinceramente. En este momento estamos en tiempo de curación”.

“Si ya nunca hay otro concierto, creo que esta gira sirvió de ejemplo. No se trata de cuánto sales de tour. Se trata de cómo es durante esos momentos mientras lo haces. Rage Against The Machine ha tocado 19 shows en los últimos 12 años. Y la resonancia de esos 19 shows se siente, al hablar con los fanáticos, como si fueran eventos históricos que promueven la idea de cómo es esa banda en vivo sobre el escenario”, continuó explicando Tom Morello.

Tras esto, se le cuestionó sobre si la banda estaba en pausa y Morello dijo: “Rage Against The Machine es como el anillo en El señor de los anillos. Vuelve loco a los hombres. Enloquece a los periodistas. Vuelve loca a la gente de la industria discográfica. Ellos lo quieren. Quieren la cosa, y se vuelven locos. Si hay shows de Rage, si no hay shows de Rage, lo escucharás de la banda”.

Greene volvió a preguntar respecto a las 38 fechas que se cancelaron, y el guitarrista respondió: “¿Los fans de Rage Against The Machine de todo el mundo merecen ver a la banda? Sí. Por supuesto que lo merecen. ¿Se beneficiarían los tiempos de una banda potente cultural, espiritual y rockera como Rage estando en el escenario? Por supuesto. No tengo noticias para ti sobre eso. Pido disculpas. No hay nada interno en nuestras discusiones que diga sí o no”.

El tira y afloja entre Greene y Tom Morello continuó hasta que el reportero finalmente le preguntó al músico si en la actualidad RATM es una banda o era una banda. A eso, Morello afirmó: “Me quedaré con la declaración oficial de Rage Against The Machine sobre ese punto, en la que ¡no hay ninguna!”.

Foto de portada: Gie Knaeps vía Facebook RATM.