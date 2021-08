Tom Morello está por lanzar un nuevo álbum de estudio y el día de hoy nos compartió un adelanto con “Driving to Texas”, canción para la que colaboró con el dúo Phantogram.

El icónico guitarrista y miembro de Rage Against The Machine regresó para presentarnos este nuevo sencillo en el que explora territorios desconocidos que se apegan al peculiar estilo de Phantogram, con un oscuro y espeluznante sonido guiado por la melancólica voz de Sarah Barthel.

Hablando de esto, en un comunicado Tom Morello comentó: “Yo había trabajado con Josh de Phantogram en mi primer álbum Atlas Underground y estaba súper emocionado cuando él y Sarah me contactaron para colaborar en este proyecto. Esta canción es escalofriante como el infierno mismo — un viaje oscuro, una lucha de un alma torturada”.

“El solo de guitarra necesitaba sentirse como un ángel vengador que tiene que bajar para decidir el destino del protagonista. ¿Descenderán ellos hasta el abismo o encontrarán redención? ‘Driving To Texas’ realmente demuestra el abanico del estilo musical que se escuchará en este álbum. Sarah tiene una de las voces más cautivadoras y bellas que he oído y la producción de Josh es estilísticamente muy fresca y espeluznante”, agregó el guitarrista.

“Driving to Texas” es el segundo sencillo que Tom Morello libera de The atlas underground fire, su siguiente material discográfico en el que lo veremos colaborar con artistas tanto de la vieja escuela como contemporáneos, entre ellos Bring Me The Horizon, Damian Marley, Protohype, Eddie Vedder y Bruce Springsteen.

El disco se estrenará hasta el 15 de octubre de 2021, pero ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí. Mientras que la colaboración con Phantogram se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Créditos foto de portada: Travis Shinn / Cortesía.