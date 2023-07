Corey Taylor: Más allá de Slipknot

Cada generación de metaleros tiene sus propios héroes, y Corey Taylor, la cabeza más visible de Slipknot es sin duda uno de los grandes referentes de la actualidad. Al igual que sucede con otros líderes de bandas que superan la lógica de los números, él ha encontrado en su carrera solista una manera de exponer su talento sin máscaras.

Además de su trayectoria como cantante de Slipknot y Stone Sour es actor, autor de best–sellers y ganador del premio Grammy. Nació en Des Moines, Iowa hace 49 años y tiene también una carrera solista. Este año sacará se segundo disco solista, CMF2, y su primer sencillo ya superó sin mucho problema la marca de los 3 millones de reproducciones en Spotify. En cuanto al video, “Beyond”, que es el nombre de la rola está cerca de los 2 millones de reproducciones. Nada mal para un proyecto solista, sea de quien sea.

Tampoco es que no conozca el éxito, pero antes había sido de la mano de bandas que si bien lo tienen a él como pieza importante, no dejan de ser esfuerzos colectivos. Pero a manera de contexto valga el recurrir a la frialdad de los números. A nivel mundial, Slipknot cuenta con 13 álbumes de platino y 44 de oro, tres de los cuales debutaron en el número uno en el Billboard 200 (All Hope is Gone, .5 the Grey Chapter y We Are Not Your Kind). Cuánto representa un disco de Oro y uno de Platino cambia con cada país, pero en Estados Unidos han vendido seis millones de copias, una cifra considerable dados los cambios en el mercado.

Mientras tanto con Stone Sour, Taylor ha logrado dos álbumes con certificación Oro y seis sencillos multiplatino, platino y oro y tienen cinco debuts en el Top 10 de la lista Billboard 200. Esto implica que su camino se puede describir con la palabra constancia. Su primer disco solista, de 2020, vendió más de 53 mil copias en Estados Unidos, y se espera que CMF2 supere esa cantidad, sobre todo con un cambio de discográfica, pues ahora está bajo el cobijo del conglomerado Concord, mediante el sub sello Decibel Cooper Recordings, con distribución de BMG.

Taylor es sin duda una figura que divide opiniones. Por un lado, los viejos metaleros la pasan mal al intentar absorber su música, y por otro, es el referente de una nueva generación. Es el líder de una banda que hoy ocupa el lugar de privilegio en los carteles de los grandes festivales y eso lo vuelve legendario y vulnerable al mismo tiempo.