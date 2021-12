Escuchar el Exile in Guyville (1993) de Liz Phair hizo a Summer Pierre comprarse una guitarra y probar suerte con sus composiciones en la escena de Boston, pero la música no le abrió las siguientes puertas rumbo a una carrera larga -se quedó en un exabrupto temporal-.

TXT: Juan Carlos Hidalgo

Pero si no era en la música, Summer Pierre tiene otras muchas habilidades artísticas y una de ellas fue desarrollar el cómic autobiográfico Paper Pencil Life, con el que ha tenido muchísimo éxito; entre los medios para los que ha colaborado se encuentran The New Yorker, The Comics Journal y The New York Times.

Ahora aparece en español Todas las canciones tristes, la primera novela gráfica en toda regla en su carrera. Y una vez más ella está en el centro de todo desde el comienzo: Summer Pierce está tratando de hacer un comic sobre música y simplemente se atasca; ella no puede avanzar y está llena de dudas… entonces se da cuenta de que ahí están los montones de casetes que grabó a lo largo de su vida, los que le han regalado y el recuerdo de los que ella dio.

En la primera parte de Todas las canciones tristes esos rectángulos de plástico que contienen cinta de audio se convierten en el núcleo de lo que se cuenta. A partir de esas mixtapes: “Summer Pierre nos embarca en un viaje por las canciones que la formaron. A través de cintas de cassette, de rock femenino, de novios, de clubs de folk de Boston y de viajes en coche, somos testigos de una conmovedora meditación sobre la música, la memoria y la identidad”.

Ya en la segunda parte, la vorágine de la vida de Summer lo envuelve todo y ese tsunami llamado amor marca la pauta. A propósito de esta novela gráfica, que fue nominada en 2019 al Premio Eisner a Mejor Obra Basada en la Realidad, Robert Kirby apunta: “Summer Pierre relata sus experiencias con honestidad y una capacidad de asombro ante el poder de la música para marcar épocas de nuestra vida y lo mucho que la usamos para explorar y procesar nuestras vidas interiores y nuestras emociones confusas”.

Se trata de la segunda novela que edita Libros Walden y acerca de ella Jason Green asegura: “Hay tanta catarsis emocional en leer Todas las canciones tristes como la hay en escuchar una canción sobre desamor en el momento preciso”.

