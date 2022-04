Tobey Maguire ha sido seleccionado para interpretar a Charlie Chaplin en la nueva película de Damien Chazelle.

Desde hace algunos meses se relacionó a Maguire con una película en la que, además de actuar, iba a aparecer como productor ejecutivo. Los detalles estaban bajo candado hasta ayer, que durante la CinemaCon en Las Vegas, se confirmó que se trata de Babylon, la próxima película del cineasta detrás de La la land.

Asimismo, durante el panel se reveló que en este largometraje Tobey Maguire, a quien muchos reconocen por su papel como Spider-Man, estará interpretando al ícono del séptimo arte Charlie Chaplin. Según señaló Variety, el filme de género dramático estará ambientado en la década de 1920 y retratará la transición del cine mudo al sonoro.

Babylon ha sido descrito como una combinación entre The great Gatsby de Baz Luhrmann y Once upon a time in Hollywood de Quentin Tarantino, con “música potente, disfraces deslumbrantes y maquillaje de otro nivel”. Su estreno está programado para diciembre de este año.

Además de Tobey Maguire, el elenco incluye a Brad Pitt y Margot Robbie como las estrellas del cine mudo John Gilbert y Clara Bow, respectivamente; así como también participarán Katherine Waterston, Samara Weaving, Jean Smart, Li Jun Li y Flea los Red Hot Chili Peppers.

