‘To pimp a butterfly’ de Kendrick Lamar es el disco mejor calificado de la historia, según Rate Your Music

El tercer álbum de estudio de Kendrick Lamar ha alcanzado una calificación de 4.34 en Rate Your Music, convirtiéndose en el álbum mejor clasificado en la historia de la plataforma. Con esto, el rapero ha superado a Radiohead, quien anteriormente poseía el puesto número uno con su aclamado disco OK computer.

Cabe destacar que Rate Your Music es una plataforma que utiliza un algoritmo complejo para calcular la puntuación de un álbum, considerando factores como el número total de reseñas, el nivel de actividad de cada usuario en el sitio y más. En resumen: la clasificación de To pimp a butterfly no provino sólo de un grupo de fanáticos incondicionales de Kendrick Lamar, sino de toda una comunidad que se dedica a calificar lanzamientos musicales. Es decir, se trata de un indicador bastante confiable del legado de un álbum a lo largo del tiempo.

Además del To pimp a butterfly, Kendrick Lamar también aparece en la lista de los discos mejor calificados de Rate Your Music con good kid, m.A.A.d city, que ocupa el onceavo lugar. Loveless de My Bloody Valentine, Wish you were here de Pink Floyd, Revolver de The Beatles y Paranoid de Black Sabbath son otros materiales que aparecen en el ranking.

Acá te dejamos el listado completo:

Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly Radiohead – OK Computer Pink Floyd – Wish You Were Here King Crimson – In the Court of the Crimson King Radiohead – Kid A Madvillain – Madvillainy My Bloody Valentine – Loveless Radiohead – In Rainbows Pink Floyd – The Dark Side of the Moon The Beatles – Abbey Road Kendrick Lamar – good kid, m.A.A.d city David Bowie – The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars The Velvet Underground & Nico – The Velvet Underground & Nico Talking Heads – Remain in Light Mingus – The Black Saint and the Sinner Lady The Beatles – Revolver John Coltrane – A Love Supreme Nas – Illmatic Black Sabbath – Paranoid Godspeed You! Black Emperor – Lift Yr. Skinny Fists Like Attenas to Heaven!