Muere Tina Turner, la reina del rock and roll

La noticia fue compartida en redes sociales por representantes de la cantante. “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión infinita por la vida, cautivó a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana”, se lee en el comunicado.

“Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su obra más grande: su música. Nuestra más sincera compasión para su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, continúa. Aunque en el mensaje no se revela la causa de muerte, según medios locales, la estrella murió pacíficamente en su casa en Kudnacht, cerca de Zurich, debido a una “larga enfermedad”.

Nacida bajo el nombre de Anna Mae Bullock, Tina Turner debutó en 1960 con el sencillo “A fool in love”, alcanzando el número 2 en la lista Hot R&B Sides y el número 27 en Billboard Hot 100. Para finales de los 60’s, la cantante ya era un icono internacional, contando con el respaldo de importantes figuras de la industria como David Bowie, Elvis Presley, Janis Joplin y The Rolling Stones; con estos últimos incluso salió de gira por Norteamérica en 1969.

A lo largo de su carrera, Tina Turner acumuló numerosos éxitos: ganó un total de 12 premios Grammy, incluido un premio Grammy Lifetime Achievement Award; recibió los honores del Kennedy Center y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, fue incluida dos veces en el Rock ‘n’ Roll Hall Of Fame.

Fuera de la música, Turner apareció en proyectos como The Who’s Tommy, Mad max beyond thunderdome (por la que ganó el premio NAACP Image a la mejor actriz en una película) y The last action hero. Así como también publicó un total de cuatro libros de memorias y apareció en varios documentales, incluido Tina de 2021.